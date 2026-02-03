Fritzi hat Geburtstag. Sie wird elf, doch in der Schule gratuliert ihr niemand, denn sie wird tagtäglich gemobbt. Da kommt es ihr gerade recht, dass ihre Oma Luzy sie kurzerhand auf einen wilden Road-Trip in ihrem alten Volvo mitnimmt. Außerdem im Gepäck: Oma Luzys Hund Bingo-Harry, die Wiedergeburt ihres verstorbenen Ehemannes – so sagen sie zumindest. An einer Tankstelle sammeln sie noch die mysteriöse Anhalterin Nowak ein und schon können die Abenteuer losgehen. Hat eigentlich jemand an Geld fürs Tanken gedacht? Egal. Gaspedal durchtreten und ab durch die Mitte. Unerschrocken und hart am Rand der Legalität sausen die drei plus Hund über die Autobahnen der Republik.

Einfühlsam und voller Sommerfeeling und Witz macht die wendungsreiche Geschichte vor allem Mädchen Mut, zu sich selbst zu stehen.

Uta Bierbaum (*1980) erhielt für das Stück den Kathrin-Türks-Preis 2020.

(Foto: Tobias Kreft)