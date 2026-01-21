Querflöte und Gitarre passen einfach gut zusammen. In der Barockmusik ebenso wie im Impressionismus, in der Volksmusik und der Rockmusik. Die Flöte singt mit ihrem hellen klaren Klang die Melodien, die Gitarre übernimmt mit ihrem warmen Holzklang das harmonische und rhythmische Fundament, ohne die zarten Flötenklänge zuzudecken. Der Klang bleibt immer transparent.

Elena La-Deur (Flöte) und Noel Shutina (Gitarre), vielfach mit Preisen ausgezeichnet, bilden in dieser Besetzung das SolDuo. Im Kammerkonzert spielen sie Originalwerke für ihre Besetzung, aber auch Bearbeitungen, bei denen die Laute oder der Basso continuo durch die Gitarre ersetzt wird. Es geht durch die Jahrhunderte vom 16. bis zum 20. Jahrhundert – von John Dowland bis über Bach und Giuliani bis zu Debussy, Villa-Lobos und Komponisten unserer Zeit.

Das Konzert ist Teil der Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb des Deutschen Musikrates und die GVL.

Eintrittspreise zwischen 20,00 EUR und 9,00 EUR.

Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert am 25.1. im Audienzsaal beginnt um 18 Uhr.