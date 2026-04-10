6. Sinfoniekonzert

William Bolcoms Concerto grosso für Saxophonquartett und Orchester hat es in sich: Eigentlich ist es ein Rhythm and Blues Stück, aber barocke Vorbilder scheinen schon bei den Titeln „Concerto grosso“ und bei der von Bach abgeschriebenen Satzbezeichnung „Badinerie“ durch – und Anklänge an den Sound des Konzertstücks für vier Hörner und Orchester von Schumann gibt es auch. Da sind der Stilmix und der Schwung von Khachaturians berühmter Masquerade-Suite gerade die richtige Einleitung. Die abschließende vierte Sinfonie von Dvorak dürfte für viele eine Entdeckung sein.

Nordwestdeutsche Philharmonie

sonic.art Saxophonquartett

Adrien Perruchon, Leitung

Das Konzert am 15.4. in der Paderhalle beginnt um 19.30 Uhr.

18.30 Uhr: Einführung im Studio mit Bruno Bechthold (Bühneneingang)

https://www.sonicartquartett.com/

https://www.nwd-philharmonie.de/