Das NÉ-K Trio ist ein eine Bandformation, die im Winter 2016 im Umfeld der Bielefelder Jazzszene um den Bunker Ulmenwall entstanden ist. Bei ihren Konzerten sind Improvisation und Kommunikation der kreative Antrieb – Arrangiertes und Auskomponiertes im Wechsel mit freier Spontaneität. Zugrunde liegt zunächst in der Regel ein minimalistisches Konzept oder Motiv, aus dem sich die Jazzimprovisation entfaltet oder den Pfad gänzlich verlässt. Neben ruhigen, melancholischen Tönen, ist die Musik von Groove und Frische geprägt. Gerade der Farbenreichtum von nachdenklich bis aufgeweckt macht den drei Musikern besonderen Spaß.

Das Konzert am 11.4 im Sputnik beginnt um 20 Uhr.

https://nektrio.jimdoweb.com/

Karten: https://sputnikpaderborn.ticket.io