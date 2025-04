Am 9. April von 15 bis 18 Uhr erwartet die Gäste im KAWAII ein besonderer musikalischer Genuss. Der Paderborner Pianist Volker Kukulenz wird mit seinem außergewöhnlichen Klavierspiel das Publikum verzaubern.

Volker Kukulenz präsentiert Musik aus der Zeit, als sie noch im Radio gespielt wurde und das Fräulein vom Amt nicht auf Callcenter umschulen musste. Größen wie Erroll Garner, George Shearing oder Dave McKenna sind seine Inspiration, über Jahrzehnte hat er sein Spiel verfeinert und einen individuellen Stil entwickelt. Das Repertoire beherrscht der Paderborner Pianist weitgehend auswendig, selten sieht man Noten auf dem Pult, denn der ausgebildete Musiker hat die meisten Ideen sowieso im Kopf. Im Handumdrehen erfüllt er eine Hotelbar, Lobby oder jeden anderen Ort mit dem musikalischen Zauber, den nur live gespielte Musik erzeugt. Die Gäste erwartet ein Nachmittag voller Klavierklänge, teils mit Gesang, dazu eine Prise Jazz und musikalische Überraschungen. Abgerundet wird das Ganze von launigen und bisweilen selbstironischen Sprüchen des Pianisten, der sein Publikum mitnimmt in seine ganz persönliche musikalische Welt.

Das Konzert ist Teil des neuen Kulturprogramms des KAWAII Restaurants, das in Zusammenarbeit mit dem Paderborner Kulturverein Tonika e.V. organisiert wird.

Der Eintritt ist frei. Eine Reservierung empfohlen unter: info@kawaii-restaurant.de