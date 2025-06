Emil & die Detektive

Emil will seine Oma und seine Cousine in Berlin besuchen und so steht er aufgeregt mit Frau Tischbein, seiner Mutter, am Bahnhof. Ganz allein muss er fahren, denn Frau Tischbein muss ja schließlich Geld verdienen. Emil ist aufgeregt, tut aber lässig. Doch immer wieder greift er zur Innentasche seines Sonntagsanzugs. Denn dort stecken sage und schreibe 140 Mark! Die sind für seine Großmutter, die nur eine kleine Rente hat und das Geld sehr gut gebrauchen kann.

Schon geht die Fahrt los. Im Abteil unterhält sich Emil ganz ausgezeichnet mit Frau Jacob aus Groß-Grünau, mit einer asthmatischen Dame und mit Frau Grundeis, die einen steifen Hut trägt.

Emil denkt noch daran unbedingt am Bahnhof Friedrichstraße auszusteigen, wie es ihm seine Mutter gesagt hat, doch nach einiger Zeigt schläft er bei der ständigen Ruckelei des Zuges ein. Als er aufwacht, sitzt er allein im Abteil und der Zug fährt egrade in den Bahnhof Berlin Zoologischer Garten ein. So ein Glück. Noch nicht zu weit gefahren! Er greift ein weiteres Mal zu seinem Geldumschlag. Nichts. Weg! Gestohlen! Der Blick aus dem Fenster zeigt eine davoneilende Frau mit steifem Hut – Frau Grundeis! Die muss ihm das Geld gestohlen haben! Emil wird vollständig wach, packt sich seinen Koffer und den Blumenstrauß für Oma, steigt schon an diesem Bahnhof aus und beginnt im großen, unbekannten Berlin die aufregende Jagd nach der Diebin, doch zum Glück ist er nicht lange alleine unterwegs …

