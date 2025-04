Eddi Kleinschnittger, Uli Lettermann & Eckhard Wiemann

SPRING! ist in zweifacher Hinsicht Anlass zum Freuen: Zum einen über die blühende Jahreszeit, in der das Wachsen und Werden, das Leuchten und die Frühlingsgefühle überhand nehmen. Zum anderen geht es um das Springen und Hüpfen vor Freude, das dem Frühling ja nicht fremd ist. Musikalisch reicht das Programm der drei Vollblutmusiker vom Volkslied bis zur freien Improvisation. Instrumental bringen sie alles auf die Bühne, was ihre musikalischen Biographien für sie bereithalten: Eddi Kleinschnittger spielt alles, was man schlagen, streicheln und klopfen kann, von der großen Marimba bis zur Udu. Uli Letterman wird in verschiedene Saxophone und Klarinetten blasen, während Eckhard Wiemann nicht nur den Flügel, sondern auch elektronische Tasteninstrumente virtuos bedient.

Stilstisch wird keine Epoche der Musikgeschichte ausgespart, wenn die drei zusammen, zu zweit oder auch solistisch ein ganz neues Programm präsentieren.

Das Konzert am 5.4. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten gibt es hier

Foto: Harald Morsch