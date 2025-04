Johann Sebastian Bach: Johannespassion

Johann Sebastian Bach pflegte seine Werke bei einer erneuten Beschäftigung stets mit kleineren und größeren Veränderungen zu versehen, so auch bei der Johannespassion. Eingangs-und Schlusschor sind ausgetauscht, ebenso einige Arien. Ein neuer Blick auf die so vertraute, dramatische Passionsvertonung Bachs.

Unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Berning musizieren: Domkantorei Paderborn, Knabenstimmen des Paderborner Domchores, Sängerinnen der Mädchenkantorei am Hohen Dom, Ensemble Schirokko, Hamburg, auf historischen Instrumenten

Als Solisten treten auf: Ina Siedlaczek, Sopran; Andreas Scholl (Foto: Marci Borggreve), Altus; Thomas Volle, Tenor, Evangelist; Markus Flaig, Bass, Jesus; Klaus Mertens, Bass

Das Konzert am 6.4. in der Marktkirche beginnt um um 16 Uhr.

Karten sind hier erhältlich