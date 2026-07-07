Wenn Jin Jim auf die Bühne treten, entfesseln sie eine mitreißende Mischung aus Jazz, Rock, Hip-Hop und lateinamerikanischen Rhythmen – eine Klangwelt voller Dynamik, Präzision und Spielfreude. Das Quartett um Flötist Daniel Manrique-Smith zählt zu den spannendsten Formationen der jungen europäischen Jazzszene.

Mit beeindruckender technischer Raffinesse und einem unverkennbaren Bandsound sprengen Jin Jim die Grenzen des Genres. Ihre Musik ist gleichermaßen explosiv wie feinfühlig – komplex arrangiert, doch stets zugänglich. Mal treiben pulsierende Grooves die Stücke voran, mal öffnen sich weite, atmosphärische Klangräume, in denen die Improvisation zur Erzählkunst wird.

Die Formation erreichte das Finale des Jazz Tube Festivals und wurde mit dem Newcomer-Preis der Leverkusener Jazztage ausgezeichnet.

Das Konzert am 10.7. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io/