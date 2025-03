Simon Oslender und die WDR Big Band

Seit mehr als 20 Jahren wird der WDR Jazzpreis an Musiker*innen aus Nordrhein-Westfalen verliehen – und jetzt stehen die Preisträger für 2025 fest. Ausgezeichnet wird der 1988 in Aachen geborene Musiker Simon Oslender (Foto: WDR, Voigtländer), einer der Shootingstars der europäischen Jazzszene. Die WDR Big Band unter der Leitung von Jörg Achim Keller präsentiert auf ihrer diesjährigen Tour durch NRW den aktuellen Preisträger – mit Halt in Paderborn am Samstag, 24. Mai.

Bereits in jungen Jahren zeigte der Pianist, Organist und Keyboarder Oslender eine bemerkenswerte musikalische Reife und Vielseitigkeit. Sein Spiel zeichnet sich durch elegante Phrasierung, rhythmische Flexibilität und stilistische Offenheit aus. Mit seinem Debütalbum „About Time“ (2020) und dem Nachfolger „Peace of Mind“ (2022) etablierte er sich fest in der Jazzlandschaft. Sein aktuelles Album „All that matters“ hat er zusammen mit Schlagzeug-Legende Steve Gadd herausgebracht. Seine Zusammenarbeit mit Größen wie Wolfgang Haffner, Saxofonist Bill Evans und der WDR Big Band unterstreicht seine Bedeutung für die Jazzszene in Nordrhein-Westfalen.

Veranstaltet wird das Konzert vom Kulturamt der Stadt Paderborn in Kooperation mit dem Paderborner Jazzclub am Samstag, 24. Mai, im Heinz Nixdorf MuseumsForum. Ab 20 Uhr können sich die Besucher*innen von der „internationalen Bühnenpräsenz“ des Künstlers überzeugen. Tickets sind ab sofort im Paderborner Ticket-Center oder online über www.paderhalle.de zum Preis von 28 Euro (ermäßigt 19 Euro) erhältlich. Bei Veranstaltungen des Kulturamts ist der Eintritt mit dem AStA-Kulturticket Paderborn an der Abendkasse frei.